Anna-Seghers-Preis für Autoren Ivna Žic und Hernán Ronsino

Damit werden Autoren aus dem deutschen Sprachraum und aus Lateinamerika geehrt, die im Sinne von Anna Seghers (1900-1983) mit den Mitteln der Kunst zur Entstehung einer gerechteren Gesellschaft beitragen, teilte die Anna-Seghers-Stiftung am Montag (18. Mai 2020) mit. Der mit jeweils 12 500 Euro dotierte Preis soll am 20. November in der Berliner Akademie der Künste verliehen werden.