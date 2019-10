Berliner Literaturpreis für Thomas Meinecke

Der Autor Thomas Meinecke (64) bekommt den Berliner Literaturpreis. Die Auszeichnung ist mit 30 000 Euro dotiert.

Zudem übernehme Meinecke damit zum Sommersemester 2020 eine Gastprofessur in deutschsprachiger Poetik an der Freien Universität Berlin, teilte die vergebende Stiftung Preußische Seehandlung am 11. Oktober 2019 mit. Der Literaturpreis soll am 24. Februar 2020 verliehen werden. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Clemens J. Setz, Herta Müller, Sibylle Lewitscharoff und Marion Poschmann.