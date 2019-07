Egon Krenz sieht in der deutschen Politik eine «Russophobie»

Zusammenarbeit sollte gefördert werden, nicht Sanktionen, so Krenz. Russland wolle gleichberechtigt behandelt werden - ohne Überheblichkeit und Druck. Das Buch aus der Eulenspiegel Verlagsgruppe erscheint an diesem Mittwoch. Krenz, der in Dierhagen an der Ostsee lebt, will die etwa 300 Seiten im Beisein alter Genossen am Donnerstag (11. Juli 2019) in Berlin vorstellen.