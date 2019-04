Ullstein Verlag veröffentlicht deutsche Fassung des «Mueller Report»

Der Ullstein Verlag hat für Ende Juni 2019 «Der Mueller Report» als deutsche Fassung angekündigt.

Analyse der «Washington Post»-Journalisten Teil der deutschen Fassung

«Das Investigativ-Team der «Washington Post» genießt international eine hohe Reputation und hat die Sonderermittlungen zur Russland-Affäre von Anfang an begleitet», hieß es am 24. April 2019 in der Ankündigung des Verlags in Berlin. «Der Mueller Report» wird den Bericht über die Untersuchungsergebnisse des Sonderermittlers enthalten, ergänzt um eine Einführung und die Analyse der «Washington Post»-Journalisten.