Heinrich-Mann-Preis für Danilo Scholz

Der Ideenhistoriker, Autor und Übersetzer Danilo Scholz erhält den Heinrich-Mann-Preis 2019.

«Danilo Scholz ist ein ebenso kenntnisreicher wie leichtfüßiger und witziger Intellektueller, der die öffentliche Debatte mit begrifflicher Schärfe und brillanter Formulierungskunst bereichert», hieß es am Dienstag (19. Februar 2019) in Berlin aus der Begründung der Jury. Scholz sei ein europäischer Geist. «Seine Vielsprachigkeit, seine internationale Erfahrenheit, nicht zuletzt seine Vertrautheit mit der französischen Szene machen ihn als Vermittler und Polemiker zu einem würdigen Nachfolger Heinrich Manns im Kampf gegen deutsche Provinzialismen.»

Scholz studierte in Cambridge und Paris

Der 35-jährige Scholz studierte politische Ideengeschichte in Cambridge sowie Geschichte und Philosophie in Paris. Aktuell wirkt er am Europäischen Universitätsinstitut in Florenz und arbeitet an einem Buch über den Philosophen Alexandre Kojève (1902-1968).