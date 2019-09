„Lesen ist ein Geschenk“: Unter diesem Motto verschenken Amazon, Stiftung Lesen und DHL deutschlandweit eine Million Märchenbücher zum Weltkindertag.

Begleitend dazu findet eine Knusperhäuschen-Lesetour in Berlin, Hamburg und München statt. Am Mittwoch, den 18. September findet ein kostenloses Vorlese-Event direkt vor den Türen der Deichtorhallen statt. In einem Tiny Tech House im Stil eines Knusperhäuschens lesen professionelle Sprecher Kindern und Familien aus dem neuen Märchenbuch vor. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes Vorleseerlebnis und ein Märchenbuch als Geschenk.



Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt vor Ort am Veranstaltungstag.



Wann? Montag, 16. September 2019 von 14:00 - 18:00 Uhr

Wo? Bikini Berlin, Budapester Str. 38-50, 10787 Berlin