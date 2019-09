Knusperhäuschen-Lesetour

Zum Weltkindertag am 20. September verschenken Amazon, Stiftung Lesen, DHL sowie Thalia, Mayersche und Hugendubel eine Million Mal das Märchenbuch "Es war einmal – Neue und klassische Märchen".

Lesungen im kleinen Knusperhäuschen

Den Kindern wird in einem Tech Tiny House im Stil eines Knusperhäuschens aus dem neuen Märchenbuch vorgelesen. Die kleinen Berliner Märchenfreunde können der Lesung am 16. September 2019 in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr im Bikini Berlin lauschen.