Stefanie Kloß, Johannes und Thomas Stolle und Andreas Nowak werden im Januar 2020 auf ihre eigentliche Heimat, die Bühne, zurückkehren – um mit den SILBERMOND-Fans im Rahmen von 15 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder auf Tuchfühlung... mehr

Kontra K tourt auch durch Berlin - "Die letzten Wölfe"-Tour 2020 in der Mercedes Benz Arena. Jetzt Tickets sichern. mehr

Promo

Im November 2019 feiert die Ausnahmekünstlerin mit einem Doppelkonzert in Stuttgart die Premiere ihrer neuen Arena-Tour. am 7. Februar 2020 ist Sie dann in der Berliner Mercedes-Benz-Arena! mehr