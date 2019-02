Konzert-Highlights 2019

2019 werden hochkarätige Musiker wie Eric Clapton, die Fantastischen Vier, Bob Dylan, Metallica, Herbert Grönemeyer, Tears for Fears, Kiss und Seeed Konzerte in Berlin geben.

Die Ikonen des Rock Kiss sind auf großer Abschiedstournee! Auch die Berlinerinnen und Berliner können sich auf "End Of The Road" freuen. mehr

Sir Eric "Slowhand" Clapton kommt nach Berlin. Der Meister performt seine Songs live on Stage und wird seine Fans und Zuschauer mit der Stratocaster begeistern. mehr

Der vielleicht erfolgreichste deutsche Musiker, Herbert Grönemeyer, gibt am 07. März ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena. mehr

Pink kommt mir ihrer "Beautiful Trauma World Tour 2019" im Sommer in die Hauptstadt. mehr

Shawn Mendes bringt seinen Pop-Rock am 11. März in die Mercedes-Benz-Arena. mehr

DJ Bobo bringt am 04. Mai mit seiner «KaleidoLuna» - Tour alte und neue Hits die Mercedes-Benz-Arena. mehr

Der Mitbegründer der deutschen Rockmusik, Udo Lindenberg, gibt am 07. Juni ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena. mehr

Seeed kommen mit ihren Reggae- und Dancehallklängen am 06. November in die Max-Schmeling-Halle. mehr

Legendäre US-Band Toto kommt zurück nach Berlin! Nach dem sensationellen Erfolg der ersten Konzerttermine haben Toto ihre 40 Trips Around The Sun World Tour um weitere Termine in 2019 erweitert. mehr