Berliner Staatsopernintendant wechselt 2025 nach Zürich

Der Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Matthias Schulz, wechselt 2025 nach Zürich.

Das dortige Opernhaus präsentierte den 1977 geborenen Schulz am Montag (06. Dezember 2021) in Zürich als Nachfolger von Andreas Homoki. Homoki leitet das Opernhaus seit 2012. Schulz übernimmt die Leitung nach diesen Angaben mit Beginn der Saison 2025/26 am 1. August 2025. Das Jahr davor stehe er für die Übergabe und Einarbeitung zur Verfügung.