«Mut für Rückkehr der Kultur»: Barenboim in Athen

Zum Auftakt ihrer ersten Konzerttournee seit Beginn der Pandemie sind die Staatskapelle Berlin und ihr Dirigent Daniel Barenboim am Mittwochabend (27. Oktober 2021) in Athen frenetisch gefeiert worden.

Barenboim war «Der König der Dirigenten in Athen»

Auf dem romantisch geprägten Programm standen die «Frühlingssinfonie» von Robert Schumann und die erste Sinfonie von Johannes Brahms. In einer Athener Zeitung war Barenboim als «Der König der Dirigenten in Athen» angekündigt worden. Die Megaron Concert Hall war ausverkauft. Coronabedingt konnten die fast 2000 Plätze aber nur zu 80 Prozent belegt werden. Nach dem Konzert in Athen sind Staatskapelle und Barenboim auch Gäste in Mailand, Genf, Madrid, Wien und Zürich.