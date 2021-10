Mozart auf LSD: Promis bei «Così fan tutte»-Premiere

Mit Mozarts «Così fan tutte» haben Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und der französische Regisseur Vincent Huguet das Premierenpublikum an der Berliner Staatsoper Unter den Linden in die 70er Jahre entführt.

Huguet schickt Mozart dafür durch einen LSD-Trip auf der Opernbühne. In seiner Hippie-Kommune verkommen soldatische Momente zum Witzballett. Die Bilder der freien Liebe - vielleicht genauso verlogen wie Mozarts schmachtende - spielen zwischen Ikonen der 70er Jahre: Schalensessel, Kühlbox, Korbstühle, am Plattenspieler liegen Pink Floyds «Dark Side of the Moon» und das «White Album» der Beatles bereit.