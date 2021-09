Dirigentin Mallwitz: Mein Mann ist mein stärkster Kritiker

Die künftige Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin, Joana Mallwitz, setzt bei ihrer international gefeierten Arbeit auch auf ihren Mann, den erfolgreichen Tenor Simon Bode.

«Wir tauschen uns sehr viel aus und sind auch gegenseitig unsere stärksten Kritiker und besten Freunde», sagte die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Beruflich kreuzen sich die Wege der beiden Künstler selten. «Es ist tatsächlich so, dass wir in der Oper in den letzten 15 Jahren nicht ein einziges Mal zusammengearbeitet haben, weil wir einfach beide immer unabhängige Engagements hatten», sagte Mallwitz. Das wird sich 2022 ändern. «Wenn ich die «Zauberflöte» bei den Festspielen in Salzburg nächstes Jahr als Dirigentin übernehme, sind wir das erste Mal in der Oper zusammen in einer Produktion.»