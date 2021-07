Nosbusch statt Gottschalk beim Opus Klassik im ZDF

Der Opus Klassik wurde bislang dreimal verliehen und dreimal von Thomas Gottschalk (71) im Konzerthaus Berlin moderiert.

Das ZDF zitierte Nosbusch: «Mit acht fing ich im Konservatorium in Luxemburg mit Musiklehre an und verliebte mich in die Klavierstücke von Bach. Als ich mit 15 «Hits von der Schulbank» im ZDF moderierte, wurde mir die Bandbreite meiner Musikbegeisterung erst so richtig bewusst.» Mit 19 Jahren moderierte Nosbusch den Eurovision Song Contest 1984 in Luxemburg. Heute ist sie für Fernsehrollen bekannt, etwa in der ZDF-Serie «Bad Banks» oder dem «Irland-Krimi» der ARD.