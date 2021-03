Berliner Philharmoniker bleiben zum Europakonzert zu Hause

Ursprünglich sollte das Orchester am 1. Mai zu einem Fernsehkonzert (ARD) unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko in der Kirche Sagrada Familia in Barcelona auftreten. Wegen der Corona-Pandemie wurden das Konzert und die daran anschließende Spanien-Tournee abgesagt, wie das Orchester am Montag mitteilte.