Neue Saison der Philharmoniker: Coronabedingte Einschränkungen

Die Berliner Philharmoniker gehen nach fast einem halben Jahr Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie mit deutlichen Einschränkungen in die neue Saison.

In den Konzerten werde das Orchester in der Philharmonie wegen der Hygieneregelungen ohne Pause spielen und deswegen einige bisher geplanten Werke austauschen. Damit könnten die Musiker auf dem Podium ausreichend Abstand einhalten, teilten die Philharmoniker am Mittwoch mit. Zum Auftakt am 28. August 2020 spielt das Orchester unter Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko Arnold Schönbergs «Verklärte Nacht» sowie Johannes Brahms' vierte Sinfonie.