Konzerthaus Berlin feiert 200. Geburtstag

Das Konzerthaus Berlin feiert seinen 200. Geburtstag im kommenden Jahr mit der Oper «Der Freischütz» und der bekannten katalanischen Theatergruppe «Fura dels Baus».

Mit Chefdirigent Christoph Eschenbach werde das Konzerthausorchester so auch an die Uraufführung der Oper von Carl Maria von Weber im einstigen Königlichen Schauspielhaus im Jahr 1821 erinnern, teilte das Konzerthaus am Montag (18. Mai 2020) mit.

Galafeier am Geburtstag geplant

«Der Pakt mit dem Teufel» - unter diesem Motto hat das Konzerthaus Kompositionsaufträge für das Orchester vergeben. Die Gruppe Nico & the Navigators wird unter dem Namen «Empathy for the devil» ein über verschiedene Kunstformen angelegtes Konzert bieten. Am Eröffnungstag vor 200 Jahren, dem 26. Mai 2021, steht eine Gala mit Eschenbach und dem Organisten Cameron Carpenter auf dem Programm.