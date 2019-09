Was macht der Dirigent im Einkaufszentrum?

Hunderte Menschen haben sich am 21. September 2019 in einem Berliner Einkaufszentrum getroffen - und ihre Instrumente ausgepackt.

In der Mall am Leipziger Platz nahe dem Potsdamer Platz spielten sie vor rund 2000 Besuchern Antonín Dvořáks Slawischen Tanz Nr. 2, Jules Massenets «Méditation» aus der Oper «Thaïs» - mit Stargeiger Christian Tetzlaff als Solisten - und zum Abschluss den Triumphmarsch aus Giuseppe Verdis Oper «Aida».

Teilnehmer am «Symphonic Mob» spielten unter der Leitung von Robin Ticciati, Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, am 21. September 2019 in der Mall of Berlin.