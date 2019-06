«Symphonic Mob»: Deutsches Symphonie-Orchester spielt mit Laien

Wer demnächst als Hobbymusiker mit den Profis des Deutschen Symphonie-Orchesters (DSO) spielen möchte, kann sich jetzt die Noten besorgen: Zum «Symphonic Mob» in der Mall of Berlin am Leipziger Platz werden am 21. September 2019 wieder Hunderte Teilnehmer erwartet.

© dpa

Auf dem Dirigentepult steht DSO-Chef Robin Ticciati, Solist ist der Geiger Christian Tetzlaff. Auf dem Programm stehen Antonín Dvořáks Slawischer Tanz Nr. 2, Jules Massenets «Méditation» aus der Oper «Thaïs» und der Triumphmarsch aus Guiseppe Verdis Oper «Aida» mit dem Rundfunkchor Berlin, teilte das DSO am 19. Juni 2019 mit.

Ob Musiker aus Laienorchester, Big Band oder Blaskapelle - mitmachen kann, wer ein Instrument beherrscht. Auch Sänger aus dem Gesangsverein oder Gospelchor sollten sich anmelden, teilte das DSO mit. Mit der Anmeldung bekommen die Interessierten die Noten und einen Probenplan zur Vorbereitung. Im vergangenen Jahr kamen rund 1300 Musikbegeisterte zum «Symphonic Mob» an den Leipziger Platz.

