Konzerthausorchester: Christoph Eschenbach startet in Berlin

Die Ära von Christoph Eschenbach an der Spitze des Berliner Konzerthausorchesters startet mit einer kräftigen Fanfare.

Zur Saisoneröffnung am 30. August wird der neue Chefdirigent mit dem Orchester und drei Chören die «Sinfonie der Tausend», Gustav Mahlers (1860-1911) 8. Sinfonie, aufführen. Zwei Tage danach können am 1. September Musikliebhaber zum «Willkommenstag» Eschenbach bei einer öffentlichen Probe sowie einem Sinfoniekonzert näher kennenlernen, wie das Konzerthaus am 07. Mai 2019 mitteilte.