Der US-Amerikaner Gehry ist bekannt für seine raffinierte, anspruchsvolle und abenteuerlustige Ästhetik. Er schuf zahlreiche spektakuläre Bauten, unter anderem den Gehry-Tower in Hannover, das Guggenheim-Museum Bilbao, die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles oder das 2014 eröffnete Museum der Stiftung Louis Vuitton in Paris. Auch den Ort des Konzertes kennt Gehry sehr genau: Er hat den Pierre Boulez Saal für die Barenboim-Said Akademie entworfen.