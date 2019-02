Young Euro Classic 2019: Viel Beethoven auf dem Programm

Mit einem Programm rund um Beethoven präsentieren sich die international besten Nachwuchsorchester während der 20. Ausgabe Young Euro Classic in Berlin.

Motto 2019 «Hier spielt die Zukunft!»

Während des Festivals sollen alle neun Sinfonien Beethovens sowie weitere Werke aufgeführt werden. Die Neunte Sinfonie, deren «Ode an die Freude» auch als Europahymne fungiert, wird vom Jugendorchester der Europäischen Union gestemmt. «Gemeinsames Musizieren ist kulturelle Diplomatie, es ermöglicht Austausch und baut Brücken», hieß es bei den Veranstaltern. Die «Ode an die Freude» soll zudem im Zentrum eines Mitsingkonzertes stehen, zu dem am 4. August alle Berliner und Besucher der Stadt eingeladen sind.