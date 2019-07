Moderne Klangwelten der renommierten Musikrichtung Jazz erheben sich bei "Jazz in den Ministergärten" von dem geschichtsträchtigen Boden der Ministergärten in die Lüfte und werden zu einem musikalischen Erlebnis der besonderen Art.

© Jazz in den Ministergärten

Länder und Künstler konkurrieren nicht, sondern bringen sich einzeln und individuell ein. Die Landesvertretungen Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein präsentieren besten Jazz aus ihren Ländern. Unter anderem spielten bereits Bands wie Trio Fuchs, Jazz-Combo LPO BB, Kiki Manders, Jazz Sisters Quartet sowie Jazzclub Hannover Starband und Sharon Dyall & Friends in den Ministergärten. Für die Künstler ein ehrwürdiger Anlass, der für Gäste und Zuhörer nicht nur hörbar, sondern spürbar und erlebbar wird.

Auf einen Blick

Was: Jazz in den Ministergärten 2019

Wann: Freitag, 19. Oktober 2019

Wo: In den Ministergärten der Landesvertretungen von Brandenburg, Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Hessen

Tickets: nicht auf Berlin.de verfügbar