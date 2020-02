Segeltörns in Berlin: Wannsee und Havel segelnd erkunden

Rauschendes Wasser, Wind in den Haaren und freier Blick über die Gewässer Berlins: Ein Segeltörn über den Wannsee bietet eine intensive Auszeit vor dem Großstadt-Alltag.



Mit einer Hochseeyacht über den Wannsee

Bei einem dreistündigen Törn auf einer modernen Hochseeyacht erleben Teilnehmer die Faszination des Segelns hautnah. Ein erfahrener Skipper führt mit gerade genug Theorie in den Freizeitsport ein. Schon bald können die neuen Segler in spe selber Knoten knüpfen, Kurse bestimmen und die Steuerung übernehmen. Der Segeltörn ist für alle geeignet, die vom Segeln fasziniert sind und erste Erfahrungen sammeln möchten. Obst und Softdrinks sind im Preis inklusive.



Einstieg für Anfänger beim Glühweinsegeln

Einen entspannten und gemütlichen Einstieg in die Seglerwelt bietet das zweistündige Glühweinsegeln. Die winterliche Havel lockt mit einem weitläufigen Blick über die Landschaft und einer durchdringenden Ruhe, die in den quirligen Sommermonaten nicht herrscht. Unter Deck haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich immer wieder kurz aufzuwärmen. Dennoch sollte sich jeder mit warmen Jacken, Mützen und Schals eindecken.



Skippertraining: Von Profis lernen

Wer ein intensiveres Training mit konkreten praktischen Hilfestellungen und theoretischen Grundlagen möchte, entscheidet sich für das fünfstündige Skippertraining. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmer werden Manöver wie An- und Ablegen, Boje über Bord sowie das Setzen und Bergen der Segel oder etwa das Navigieren auf engem Raum geübt.



Bei allen Veranstaltungen werden Teilnehmer gebeten, ein separates Paar saubere Bootsschuhe mitzubringen. Es gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 3 Teilnehmern. Wird diese nicht erreicht, werden die Buchungen auf einen anderen Törn verschoben.