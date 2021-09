Eigene Fernsehsendung für Carl Josef: «Wer will das nicht?»

Mit Witzen über seine Krankheit und sein Leben mit dem Rollstuhl wurde er bekannt - nun erhält der Comedian Carl Josef (16) aus Braunschweig eine eigene Sendung in der ARD.

Doch diesmal steht nicht die Komik im Vordergrund, sondern es geht um die Hobbys seiner Gesprächspartner. Im Reportageformat «Carl Josef trifft...» spricht er mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung über deren Leidenschaften. Am Samstag (11. September 2021, 8.15 Uhr) flimmern im Ersten die ersten beiden Folgen von «Carl Josef trifft...» über den Bildschirm. Produziert werden die 14 Folgen in einer Koproduktion der ARD unter Federführung von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Radio Bremen.

«Als die Anfrage kam, war es eigentlich ganz cool, weil das ist ja ein eigenes Fernsehformat. Wer will das nicht?», sagt Carl Josef. «Und dazu war es dann noch so ein Format, was Themen aufgreift, die ich persönlich auch schon davor versucht habe, irgendwie immer aufzugreifen, beispielsweise Barrierefreiheit oder allgemein das Thema Inklusion.»