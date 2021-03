Komiker Daniel-Ryan Spaulding nimmt deutschen Effizienzwahn aufs Korn

Deutscher Effizienzwahn durch Komiker-Augen: Mit einem Youtube-Video hat ein Stand-up-Comedian eine aus seiner Sicht deutsche Eigenart auf die Schippe genommen.

Anders als in Deutschland etwa würden Probleme im Ausland üblicherweise wie folgt gelöst, erklärt Spaulding, der schon mehrere Gastauftritte in Jan Böhmermanns Satiresendung «ZDF Magazin Royale» hatte: «Es gibt ein Problem - du behebst das Problem - das Problem ist gelöst.» In Deutschland hingegen müssten unter anderem unzählige Genehmigungen eingeholt, Meetings organisiert, Vorgesetzte gefragt und Schuldige für das Problem gesucht werden, wie der 35-Jährige in Form eines Ein-Mann-Rollenspiels darstellt. Und wenn zwischendurch mal ein verlängertes Mallorca-Wochenende dazwischenkommt, muss die Lösung des Problems eben bis nächste Woche warten.