Thomas Hermanns sieht die Comedy-Szene als ein Schlachtfeld

Comedian Thomas Hermanns (56, «Quatsch Comedy Club») sieht die Comedy-Szene aktuell als eine Art Schlachtfeld.

«Ich habe das Gefühl, dass einige die Comedy-Szene benutzen wollen, um Aufruhr darüber zu erzeugen, was man noch sagen darf und was nicht», so Hermanns. «Ich sage, man darf über alles reden, was real und erfahrbar ist. Aber diese Bastion wird gerade angeschossen. Ich kämpfe weiter für die Freiheit der Comedy, denn Humor ist die Spiegelung der Gesellschaft und im Moment quasi ein Labor der Liberalität.»