Aufbahrung zu Hause gibt Zeit für den Abschied

Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden, das braucht für viele Zeit. Eine Hausaufbahrung kann den Prozess erleichtern.

Überführung in die Leichenhalle nach 36 Stunden

In der Regel müssen Verstorbene erst 36 Stunden nach Eintritt des Todes in eine Leichenhalle überführt werden. Abweichende Fristen bestehen in Brandenburg und Sachsen (24 Stunden) sowie in Thüringen (48 Stunden).