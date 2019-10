Beileid bekunden: Mit den richtigen Worten Trost spenden

Trauernde brauchen die Unterstützung von Vertrauten und Freunden. Ein Klinikseelsorger rät, wie man Verständnis und Mitgefühl zeigt und was man besser nicht sagen sollte.

Beileid bekunden ist nicht so leicht. Und Trauernde erwarten oft keine tröstenden Worte, sondern einfach nur, dass man ihnen zuhört, dass sie verstanden und in ihrer Trauer angenommen werden. Besonders in der akuten Situation des Verlustes ist dies der einzige Trost, den man geben kann, meint Klinikseelsorger Klaus Schäfer.

Beileidsfloskeln helfen nicht "Das wird schon wieder." "Du schaffst das schon." "Du musst nach vorne schauen." Diese und ähnliche Sätze bekommen Trauernde immer wieder als vermeintlichen Trost zu hören. Nur wenige haben in ihrem Schmerz noch die Kraft, hierbei zurückzumelden, wie sehr sie diese Sätze verletzen oder in ihrer Trauer allein lassen.

Beileid ausdrücken: Trösten kann man lernen Trösten ist erlernbar, vor allem durch den Umgang mit Trauernden. Viele Menschen pflegen zwar den Kontakt, erfahren jedoch nie, ob ihre Worte dem Trauernden hilfreich waren oder eher eine Belastung darstellten. Ohne diese Rückmeldung glauben sie, getröstet zu haben. Dies trifft nicht immer zu. Daher ist das Feedback gerade beim Trösten so wichtig.

Beileid ausdrücken: Tipps – Leid ist eine Gefühlssache. Daher muss man darauf achten, dass nicht der Kopf, sondern das Herz angesprochen wird.

– Ratschläge sind auch Schläge. Angebote machen ist hier viel hilfreicher.

– Der Schuh, der mir passt, muss dem anderen noch lange nicht passen. Es ist darauf zu achten, was dem Trauernden gut tut.

– Eine mitgeweinte Träne ist oft mehr Trost als 100 kluge Sätze.

– Auch wenn ich die Trauer nicht nachvollziehen kann, wenn sie mir als eine Nichtigkeit erscheint, hat der Trauernde dennoch ein Recht darauf.

– In seinem Schmerz hat man auch das Recht, mit Gott zu hadern. Auch das ist Gebet.

– Trösten ist Verständnis, Anteilnahme und Mittragen an der Trauer des Trauernden.

Beileidsworte: Was hilft, was nicht Sagen Sie nicht: Die Zeit heilt alle Wunden. Es ist dann nicht der Tröster, der tröstet, sondern die Zeit.

Sagen Sie besser: Die Trauer wird bleiben, aber der Schmerz wird nachlassen. Das ist die Erfahrung zahlreicher Trauernder.



Sagen Sie nicht: Du bist noch jung. Du kannst viele Kinder kriegen. Diese Aussage nimmt das Leid nicht ernst. Keines der nachgeborenen Kinder kann diesen Verlust ersetzen.

Sagen Sie besser: Es ist wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann, wenn sie ihr Kind zu Grabe tragen müssen. Es bringt zum Ausdruck, dass man sich Gedanken über den Verlust eines Kindes macht. Man zeigt Verständnis.



Sagen Sie nicht: Du musst den Verstorbenen loslassen. Man sagt damit, dass man nicht mehr trauern solle. Das ist eine Über-Forderung.

Sagen Sie besser: Den Tod eines geliebten Menschen kann niemand vergessen. Dem Trauernden ist damit der Druck genommen, dass die Trauer irgendwann enden muss.



Sagen Sie nicht: Kopf hoch, das schaffst du schon! Der Trauernde fühlt sich mit solchen Worten in seiner Trauer allein gelassen.

Fragen Sie besser: Wie schaffst du das? Das bringt zum Ausdruck, dass man sich über die Situation des Trauernden Gedanken gemacht hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es sehr schwer sein muss.



Sagen Sie nicht: Bete zu Gott, dass er dir Kraft gibt, dieses Leid zu tragen. Diese Kraft haben Trauernde oft nicht. Es ist eine Über-Forderung. Oft können sie nur Stoßgebete der Klage an den Himmel richten.

Sagen Sie besser: Ich bete zu Gott, dass er dir Kraft geben möge, dieses Leid zu tragen. Der Trauernde muss nichts tun. Er wird zum Beschenkten.

