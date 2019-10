Trauer verarbeiten: Welche Phasen der Trauer gibt es?

Der Prozess der Trauer ist sehr persönlich und wird von jedem Menschen anders erlebt. Fast immer lassen sich dabei aber die gleichen Phasen unterscheiden.

Auseineindersetzung mit Verlust ist wichtig

Daher ist die Zeit des Trauerns auch nicht negativ zu sehen. Im Gegenteil: Sie stellt eine Zeitspanne dar, in der man ein ganz wichtiges Lebensgefühl erlebt, das hilft, viele andere Verluste im Leben mit in die eigene Existenz einzubeziehen. Die Auseinandersetzung mit der Trauer trägt dazu bei, in der Gesellschaft eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Trauernde aufgehoben fühlen und in der sie Unterstützung erfahren, die sie zur Bewältigung ihrer Trauer benötigen.