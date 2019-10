Bestattungskosten: Leistungen abfragen, Preise vergleichen

Bei der Beerdigung eines geliebten Menschen nach Preisen und Kosten zu fragen, erscheint vielen pietätlos. Dabei kann sich ein Vergleich der Anbieter durchaus lohnen. Was einen guten Bestatter ausmacht.

Die Suche nach einem Bestatter ist für die Hinterbliebenen nicht leicht. Meist wird der nächstgelegene genommen und das abgenickt, was er vorschlägt. Dabei sollte man sich einen detaillierten Kostenvoranschlag geben lassen, kontrollieren, ob auch die Mehrwertsteuer und Nebenkosten enthalten sind und die Preise mehrerer Unternehmen miteinander vergleichen, empfiehlt Eberhard Pohle, Geschäftsführer von Otto Berg Bestattungen. Er rät dazu, sich nicht drängeln zu lassen.

Frühestens 48 Stunden nach dem Tod kann beerdigt werden, innerhalb von 36 Stunden ist ein Verstorbener in die Leichenhalle zu überführen. Da müssen Entscheidungen nicht auf der Stelle getroffen werden.

Warum arbeiten manche Bestatter unseriös?

"Wir haben viele schwarze Schafe in der Branche", so Pohle. Das goldene Zeitalter für Bestatter sei längst vorbei. Innerhalb von 40 Jahren hätten sich die Sterbefälle in Berlin halbiert, doch die Zahl der Bestatter habe zugenommen. Transparenz sei nicht gewünscht. Viele Bestatter scheuten nichts mehr als den direkten Preisvergleich.