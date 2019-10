Trauerfall beim Kollegen: Wie man richtig reagiert

Wenn ein naher Angehöriger eines Kollegen stirbt, ist die Unsicherheit groß: Wie darf man ihn darauf ansprechen?

Trauerfall beim Kollegen: Nicht öffentlich darüber sprechen

Kommt ein Kollege nach mehreren Tagen Abwesenheit an den Arbeitsplatz zurück, sollte nicht öffentlich darüber gesprochen werden, dass es einen Todesfall in seiner Familie gab. «Das passt nicht in eine Konferenz», sagt Geißler. «Dafür braucht man einen geschützten Rahmen.» Manchmal sind Kollegen sehr verunsichert, wie sie sich dann verhalten sollen: «Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem die Frau eines von zwei Geschäftsführern gestorben war. Dann ist sicher ratsam, den anderen zu fragen, wie man mit der Situation umgehen soll.»