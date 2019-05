Auch Erwachsene können noch schwimmen lernen

Wer als Kind sein Seepferdchen nicht gemacht hat, muss nicht für immer auf dem Trockenen sitzen. Und keine Angst: Vor dem Schwimmen kommt zuerst das Planschen.

Der erste Sprung ins Wasser ist ungewohnt. Das gilt für Kinder genau wie für Erwachsene. Doch wer in jungen Jahren nie Schwimmen gelernt hat, tut sich im höheren Alter umso schwerer - und entwickelt vielleicht sogar Angst vor dem Wasser. Es lohnt sich aber, sie zu überwinden.

Denn grundsätzlich ist Schwimmen sehr gesund - gerade für Erwachsene: Der Sport ist zum Beispiel gelenkschonend, dafür sorgt der natürliche Auftrieb. «Im Wasser müssen wir nur 20 bis 25 Prozent unseres Körpergewichtes tragen», erklärt Janina-Kristin Götz. Sie arbeitet an der Fakultät für Sportwissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum.