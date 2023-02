Freier Schwimmbadeintritt für Menschen mit geringem Einkommen

Inhaber:innen eines Berechtigungsnachweises oder des berlinpass-BuT können die Hallenbäder der Berliner Bäder-Betriebe bis Ende des Jahres kostenlos nutzen.

Vom 15. Februar bis zum 31. Dezember 2023 haben Inhaber:innen eines Berechtigungsnachweises, des berlinpass-BuT oder bei Vorlage eines aktuell gültigen Leistungsbescheides freien Eintritt in alle teilnehmenden Hallenbäder der Berliner Bäder-Betriebe.

Das Angebot gilt immer von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr und am Samstag sogar ganztägig. Bei Schul-, Vereins- oder Kursbetrieb ist die kostenlose Nutzung nicht möglich. Wer Schwimmen gehen möchte, sollte sich also vorher informieren, ob die gewünschte Halle im genannten Zeitfenster überhaupt für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich ist.

Nachweise an der Kasse vorlegen

Um kostenlos ins Schwimmbad zu kommen, müssen Schwimmer:innen den Berechtigungsnachweis, den Leistungsbescheid in Kopie oder den berlinpass sowie einen Personalausweis oder Schülerausweis an der Kasse vorzeigen. Die kostenlosen Tickets sind nur an der Kasse erhältlich. Sie können nicht online gebucht werden. Der kostenlose Zugang gilt nur für Badeintritte zum Schwimmen. Kurse sind vom Angebot ausgeschlossen.