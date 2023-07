Das Rudern ist historisch in der Hauptstadt verankert: Einer der ältesten und größten Ruderclubs Deutschlands, der Berliner Ruder-Club e. V., ist dort beheimatet. Zudem erfreut sich die Stadt einer lebendigen Regattaszene.



Anders als bei vielen anderen Wassersportarten steht beim Rudern der Sport- und Teamgedanke stark im Vordergrund. So bilden einige Berliner Rudervereine Mannschaften bis zum Olympischen Niveau aus. Doch auch Amateurruderer und Anfänger finden einen passenden Einstieg. Ein Beitritt in einen der zahlreichen Rudervereine ist nicht zwingend erforderlich: Viele Clubs vermieten ihre Boote ebenfalls.



Ausgewählte Rudervereine und -clubs in Berlin mit Adresse, Kontaktdaten und Anfahrtswegen.