Berlin ist ein Paradies für außergewöhnliche Sportarten: Ob Jugger, Kubb, Slacklining oder Parkour - sie sind garantiert nicht alltäglich.

Spieler schlagen in Berlin bei einer Blackminton Party in Europas größter Beachvolleyball-Halle einen Ball.

Jugger versuchen, den Spielball ins gegnerische Tor zu kriegen. Die Spieler, die den "Jugg" gerade nicht haben, schlagen mit Schwertern oder Stäben (Pompfen) auf die gegnerische Mannschaft ein um sie am Punkten zu hindern. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Mischung aus Gladiatorenkampf und American Football, ist tatsächlich eine offiziell anerkannte Sportart. Und nicht gefährlicher als andere Mannschaftssportarten: Die Waffen bestehen aus Kunststoff und sind dick gepolstert. Es gibt mehrere Sportvereine in Berlin, die Jugger anbieten

Parkour: Immer auf direktem Weg

Parkourläufer überwinden in elegantem Sprung Parkbänke, Mauern und Zäune, rollen unter Gittern hindurch, balancieren über schmale Geländer und hangeln sich an Gerüsten und Mauervorsprüngen entlang. Traceure, wie sich die Hindernisläufer nennen, wählen statt dem vorgegebenen den direkten Weg. Auch in Berlin hat der Sport Anhänger. Einige sind in Vereinen organisiert, die auch Kurse für Anfänger anbieten.