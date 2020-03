Warum Eiweiß für Sportler so wichtig ist

Eine schlanke Figur, definierte Muskeln: Das sind zwei mögliche Gründe, Sport zu machen. Training allein reicht dafür aber noch nicht.

Wer besonders schlank oder muskulös sein möchte, sollte neben Sport auf eine eiweißreiche Ernährung setzen. Das rät Prof. Ingo Froböse, Leiter des Instituts für Bewegungstherapie an der Deutschen Sporthochschule Köln.

Allerdings braucht es dafür nicht unbedingt Eiweißpulver oder ähnliche Spezialprodukte. Proteine gibt es auch in ganz normalem Essen.

Auch beim Abnehmen ausgewogen und ausreichend essen

Gleichzeitig gilt natürlich weiter: Wer abnehmen will, muss Kalorien einsparen. Der Grundbedarf sollte aber immer gedeckt sein, gerade bei sportlichen Aktivitäten. Ansonsten droht Nährstoffmangel - und als Reaktion darauf baut der Körper vielleicht Muskelmasse ab oder fährt den Stoffwechsel herunter. Auch wer schlanker werden will, muss also weiter genug essen.