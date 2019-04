Sport im Alter: Anfangen lohnt sich immer

Gesundheitliche und soziale Gründe sprechen für Sport - auch und gerade für Senioren. Nehmen sie erstmals ein Training auf, sollten sie sich vorher aber vom Arzt beraten lassen.

Für ältere Menschen sollte es beim Training nicht mehr um Leistung gehen, sondern um Spaß an der Bewegung - wie hier bei einem Senioren-Sportkurs in Köln.

«Möglich ist auch im Alter fast alles, es kommt auf die Neigung und die körperliche Konstitution an», sagt Ute Blessing-Kapelke vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Frankfurt. Turn- oder Sportvereine haben oft spezielle Angebote für Senioren. «Zunehmend gibt es auch in Fitnessstudios Trainingsprogramme für Ältere», erklärt Schramm, der auch Vizepräsident im Dachverband der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) ist.

Tanzen stärkt die Koordination

Gleiches gilt fürs Tanzen. «Das macht vielen Spaß, und gleichzeitig wird neben rhythmischer Bewegung zu Musik die Koordinationsfähigkeit gestärkt», erklärt Köhl. Das kann dazu beitragen, dass Senioren auch im Alltag ihre Bewegungsabläufe besser koordinieren können und so das Risiko von Stürzen mit komplizierten Brüchen vermindern. «Bewegungsangebote für Ältere in Gruppen tun auch in sozialer Hinsicht gut», sagt Ursula Lenz von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) in Bonn. So kommen Menschen in gleicher Lebenssituation und mit ähnlichen Interessen zusammen und tauschen sich aus. Niemand muss einsam sein.