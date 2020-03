Fit bleiben im eigenen Wohnzimmer: Übungen und Tipps

Kleine, erschwingliche Trainingsgeräte für Daheim können eine Alternative zu Fitness-Studios sein.

Thomas Niewöhner vom Deutschen Sportlehrerverband (DSLV) im rheinland-pfälzischen Landau rät Einsteigern grundsätzlich, die handlichen Geräte anfangs unter Anleitung auszuprobieren - zum Beispiel im Kurs an der Volkshochschule oder im Sportverein. So lassen sich Fehler beim Gebrauch, etwa durch eine falsche Körperhaltung, vermeiden.

«Das Fitnessstudio aus der Westentasche» nennt Niewöhner das breite, elastische Band aus Kautschuk. Nutzen lässt es sich für ein Krafttraining von Kopf bis Fuß. Je nach Bedarf sind verschieden starke Widerstandstufen erhältlich, die anhand von Farben leicht zu unterscheiden sind. Ein Band sollte mindestens so lang sein wie der Sportler groß ist, rät Andreas Strack von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Ist das Band zu kurz, lässt es sich nicht vernünftig um die Hände wickeln - das ist aber wichtig, um richtig trainieren zu können.

Sie sind wahlweise meist entweder ein halbes, ein oder zwei Kilogramm schwer und sehen aus wie kleine Knochen. Der Trainingsschwerpunkt liegt auf der Rücken-, Schulter-, Brust- und Armmuskulatur. «Ähnlich wie beim Theraband ist es wichtig, beim Hanteltraining den physiologisch richtigen Bewegungsablauf zu kennen», sagt Niewöhner. Als Beispiel nennt er die klassische Übung «Bizeps-Curl»: Der Ellenbogen wird an der Hüfte fixiert und der Unterarm dann in Richtung Oberkörper gebeugt.

Seilspringen

Als alleinige Aktivität mag Sportwissenschaftler Strack diesen Kinder- und Boxer-Klassiker nicht empfehlen: Das Hüpfen sei für den Bewegungsapparat auf Dauer zu belastend. 180 bis 190 Mal springen Geübte mittlerweile in 30 Sekunden, sagt Signe Richter vom Deutschen Turner-Bund. Sie trainiert im hessischen Rüsselsheim die bundesweit erfolgreichste Wettkampfgruppe der neudeutsch «Ropeskipping» genannten Sportart. «Es trainiert die Koordination, die Kondition, die Sprungkraft und den Herzrhythmus», zählt sie auf.



Hobbysportler greifen am besten zu einem sehr kurzen Seil aus Kunststoff, das für drei bis vier Euro gelegentlich auch in Discountern zu bekommen ist. «Es sollte, wenn man in der Schlaufe steht, samt Griffen unter die Achselhöhle passen», sagt Richter.