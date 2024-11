Eisbahn im Strandbad Plötzensee

Im Strandbad Plötzensee in Berlin-Wedding warten beeindruckende 910 Quadratmeter Eisfläche auf bewegungsfreudige Schlittschuläufer:innen. Besonderheiten sind der Eisparcours und die Kindereisfläche. Aufwärmen können sich die Besucher:innen bei der Eisdisco und am Glühweinstand auf dem Eis. Die Eisbahn ist Teil des All Nations X-Mas Market im Strandbad Plötzensee.