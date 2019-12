Zug rückgängig machen: Im freien Modus kann der Spieler dreimal einen getätigten Zug zurückziehen. Bei der Rätselvariante ist die Option nicht immer vorhanden.

Pause: Insbesondere bei Spielen gegen die Zeit lohnt es sich, zum Durchatmen und neu sortieren das Spiel zu pausieren.

Idee: Weiß der Spieler partout nicht weiter, kann es sich beim Online-Schach auf die Sprünge helfen lassen. Beim Klick auf den Button mit der Glühbirne wird ein möglicher Zug gelb markiert. Beim freien Spiel kann die Option drei Mal genutzt werden, beim Rätselmodus ist die Option nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

Ziel beim Schach ist es, den König des Gegners Schachmatt zu setzen - also die eigenen Spielfiguren so zu positionieren, dass der fremde König keinen Zug mehr machen kann, ohne anschließend geschlagen zu werden.Das Online-Spiel Schach stellt zwei Varianten zur Verfügung. Beim freien Spiel tritt der Spieler gegen den Computer an. Er kann dabei seine Farbe bestimmen und zwischen drei Schwierigkeitsstufen wählen. Bei der Rätsel-Variante werden dem Spieler unterschiedliche Situationen präsentiert, in welchen er innerhalb einer bestimmten Anzahl an Zügen oder Zeitlimits vorgegebene Ziele erreichen soll. Auf 30 Levels wird die Schwierigkeit Stück für Stück erhöht.Die Bedienung ist beim Online-Schach leicht: Zunächst tippt oder klickt der Spieler die Figur an, die er bewegen möchte. Anschließend tippt/klickt er auf das Zielkästchen. Ist ein Zug nicht möglich, leuchtet das Ziel rot auf.