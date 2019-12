Memory reloaded: Berlin.de-Nutzer können Doppel kostenlos online spielen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Spielregeln und Bedienung von Doppel: den Paaren auf der Spur

Wie bei seinem analogen Pendant geht es bei dem Online-Spiel Doppel darum, ein Feld verdeckter Karten abzubauen, indem Paare gefunden werden. Der Spieler darf dabei immer nur zwei Karten zugleich aufdecken - bilden diese ein Paar, werden sie vom Feld entfernt, falls nicht, werden sie wieder mit der Rückseite nach oben zurückgedreht.



Anders als bei Memory sind bei Doppel keine Fotos abgebildet, sondern Buchstaben auf verschieden farbigen Hintergründen. Außerdem beschränkt sich das Spiel nicht allein auf die Aufdeckung der Paare: Je nach Level können zusätzliche Herausforderungen hinzukommen. So sind mitunter Mindestpunktzahlen oder eine maximale Anzahl an Zügen vorgegeben. Auch Zeitlimits sind Bestandteil mancher Levels.



Um eine Karte aufzudecken, tippt oder klickt der Spieler sie an. Alles weitere erfolgt automatisch: Paare werden entfernt, ungleiche Karten wieder zurückgedreht. Auf dem Spielfeld helfen diverse Anzeigen dabei, den Überblick zu behalten. So können Spieler ihren aktuellen Punktestand (oben links), die Anzahl an Paaren auf dem Spielfeld (direkt darunter) und Zähler bzw. Anzeigen zu zusätzlichen Anforderungen (Zeit- oder Züge-Limit) unten links überprüfen. Wer kurz durchatmen möchte, nutzt den Pausen-Button oben rechts.