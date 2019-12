Schnelle Reaktionen bei vollem Überblick: Hier können Sie Rushtower kostenlos online Spielen.

Ziel bei Rushtower ist es, Mitarbeiter so schnell wie möglich zu ihrem Büro in einem Wolkenkratzer zu befördern. Hierfür stehen drei Aufzüge und ein Taxi zur Verfügung. Der Spieler steht vor der Aufgabe, eine lange Schlange an Mitarbeitern möglichst effizient auf die Transportmittel zu verteilen. Dabei gelten folgende Regeln:

Bedienung des Online-Spiels Rushtower

Rushtower lässt sich leicht bedienen: Der Spieler muss lediglich das Transportmittel - seit es Aufzug oder Taxi - antippen oder anklicken, um den vordersten Menschen in der Warteschlange dorthin zu versetzen. Um einen Platztausch vorzunehmen, wird der orange umrandete Platz, auf dem die Menschen vor den Fahrstühlen warten, angetippt bzw. -geklickt.



Diverse Anzeigen helfen dem Spieler dabei, den Überblick zu behalten. Über den Fahrstühlen zeigt die oberste Anzeige, wie lange der Aufzug nach aktuellem Stand brauchen wird, um seine Fracht abzuliefern. Direkt darunter können Spieler ablesen, wie viele Punkte in dem jeweiligen Fahrstuhl warten. Aus beiden Anzeigen lässt sich mitunter ablesen, wie voll die Fahrstühle bereits sind.



Eine unterhalb der Warteschlange verlaufende Linie zeigt, wie lang diese ist. Kurz bevor das Game Over wegen Überfüllung eintrifft, blinkt die Linie rot auf. Links neben dem U-Bahn-Ausgang finden die Spieler die Information, welche Anzahl an Menschen sich in Kürze zur Warteschlange gesellen wird. Der aktuelle Gesamtpunktestand wird im Spielfeld oben links angezeigt.