Sortieren und Aufräumen: Berlin.de-Nutzer können das beliebte Spiel Exchange in zwei Varianten kostenlos und ohne Anmeldung online spielen.

Spielregeln: Drei-, Vier- und Fünferreihen erstellen

Ein Spielfeld voller bunter Steine will aufgeräumt werden. Bei Exchange geht es darum, möglichst viele Steine zu zerstören und somit einen hohen Score zu erzielen.



Zwei Varianten stehen zur Auswahl. Beim Endlosmodus (Exchange Classic) läuft ein Timer ab (Oben rechts des Spielfeldes). Das Spiel ist vorbei, sobald die Zeit abgelaufen ist. Der Spieler kann hier allerdings gegensteuern: Mit jedem Stein, der zerstört wird, füllt sich der Timer wieder auf. Doch der Druck steigt kontinuierlich. Je höher der Score, desto kleiner ist der Zeitgewinn, den jeder zerstörte Stein bringt.



Im Levelmodus geht es darum, vordefinierte Anweisungen zu erfüllen. Je höher die Levels, desto mehr zusätzliche Aufgaben und Beschränkungen gelten. So wird beispielsweise die maximale Anzahl an Zügen, eine Mindestanzahl an zerstörten Steinen oder eine vorgegebene Anzahl an Vierer- und Fünferreihen festgelegt.