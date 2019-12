Logikspiel online spielen: Auf berlin.de können Nutzer Sudoku kostenlos spielen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Sudoku online spielen: Bedienung und Tipps

Viele kennen Sudoku aus der Tageszeitung oder Magazinen. Dementsprechend wird das Spiel oft mit der Nutzung von Bleistift und Radiergummi in Verbindung gebracht. Bei der kostenlosen Online-Version von Sudoku lassen sich ebenso einfach Notizen aufschreiben und wieder löschen. Spieler klicken dafür auf die Option «Notizen». In diesem Modus können sie kleinere Zahlen in die Felder eintragen, ändern oder löschen. Um den Notiz-Modus zu verlassen, reicht ein weiterer Klick auf den Button. Hinweis: Die Notiz wird überschrieben, sobald eine Zahl außerhalb des Notiz-Modus in das Feld eingetragen wird.



Weiterhin bietet das Online-Sudoku die Möglichkeit, die bisherigen Antworten zu überprüfen. Beim Klick auf den «Prüfen»-Button leuchten richtige Zahlen grün und falsche Zahlen rot auf.