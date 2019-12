Der Klassiker unter den Kartenspielen: Berlin.de-Nutzer können Solitaire kostenlos, online und ohne Anmeldung spielen.

Beim Solitaire (oder Solitär) handelt es sich um eine Variante des Patience-Kartenspiels. Der Name ist Programm: Das Spiel ist für Einzelspieler gedacht und verlangt diesen einiges an Geduld ab (Patience= fr. für Geduld).

Solitaire online spielen: Bedienung und Besonderheiten

Karten können bei dem kostenlosen Online-Spiel per Drag and Drop (Karte antippen oder anklicken, zur richtigen Stellen schieben und dort loslassen) bewegt werden. So wie eine Karte über einen passenden Ablageort bewegt wird, leuchtet ein grüner Rahmen auf. Alternativ wird die Karte durch ein einfaches Anklicken oder -tippen automatisch zu einer passenden Stelle verschoben. Ebenfalls mit einem einfachen Klick werden Karten auf die vier Stapel im rechten Spielfeld abgelegt.



Um verdeckte Karten aufzudecken, werden diese angeklickt. Selbiges gilt für das Durchblättern des Stapels an der linken Seite.



Oberhalb des Spielfeldes sehen Spieler, wie lange die aktuelle Partie dauert und wie viele Züge bereits gemacht wurden. Wie bei der analogen Variante von Solitaire gibt es kein Game Over-Signal. Wenn man nicht mehr weiter weiß, bleibt nur, ein neues Spiel zu starten.