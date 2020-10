Mesh & Laces im Bikini Berlin

Mesh & Laces ist ein neues Sneaker und Streetwear-Event im Bikini Berlin, der Concept Mall in Mitte.

Die Mesh & Laces findet in diesem Jahr erstmalig in Berlin statt. Dabei dreht sich alles um Sneaker, Streetwear, Lifestyle und Community. Besucher können shoppen, Charity Projekte unterstützen, an Live Raffle teilnehmen und jede Menge Kunst bewundern.