Kaviar Gauche Blow Out Sale

Bis zu 70 Prozent Rabatt: Das auf Brautkleider und Brautmode spezialisierte Modelabel Kaviar Gauche lädt zum Sale in die Torstraße.

Das Berliner Label Kaviar Gauche veranstaltet einen Blow Out Sale in seiner hauseigenen Bridal Budget Boutique. Im Angebot sind moderne Brautmode, Klassiker, Bestseller und Musterstücke in den Konfektionsgrößen 34 bis 42 sowie Accessoires zu reduzierten Preisen. Die Rabatte betragen bis zu 70 Prozent. Die Bridal Budget Boutique befindet sich in der Torstraße in Mitte.