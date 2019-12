Auf dem Wintermarkt in der Griessmühle gibt es Kunst und Design, Schmuck, Mode, Accessoires - und Musik und Streetfood für die Seele.

Die Neuköllner Griessmühle lädt an zwei Tagen in der Vorweihnachtszeit zum Wintermarkt, am 6. und am 20. Dezember 2019. Drinnen und draußen warten Schmuck, Mode, Accessoires, Design und Kunst auf Geschenkesucher und Menschen mit Geschmack. Dazu gibt es Musik und Street Food.