Billie Eilish bringt ihr Streetwear-Modelabel Blōhsh nach Berlin. Außerdem gibt es Stücke der von der 17-jährigen Popsängerin gemeinsam mit dem Luxuslabel MCM kreierten Kollektion. Der Billie Eilish Pop-up Store hat am Freitag, den 6. September von 12 bis 24 Uhr und am Samstag, den 7. September 2019 von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ort des Geschehens ist der Laden 1976 Berlin in der Torstraße in Mitte.